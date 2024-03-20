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Курс валют на 20 березня: Нацбанк вперше ослабив гривню до 39,13 за долар

Середа, 20 березня 2024, 09:45 - Анастасія Жарикова

На 20 березня офіційна гривня вперше впала до рівня більше 39 за долар, курси в банках та на "чорному ринку" підвищились.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 39,22 – 39,33 грн проти котирувань у 38,98 – 39,32 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,76– 42,96 грн проти курсу 42,49– 42,65 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 39,1338 грн, євро – 42,4641 грн (напередодні долар - 38,9744 грн, євро – 42,4470 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,85 - 39,35 грн (курс на 19 березня – 38,7 - 39,2 грн);
  • Євро – 42,3 - 42,95 грн (курс на 19 березня – 42,2 - 42,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,7 - 39,3 грн;
  • Ощадбанк – 38,95 - 39,5 грн;
  • Укрексімбанк – 38,7 - 39,2 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,21 грн за долар, monobank – 39,2 грн. 

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Економічна правда

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