Курс валют на 20 березня: Нацбанк вперше ослабив гривню до 39,13 за долар

На 20 березня офіційна гривня вперше впала до рівня більше 39 за долар, курси в банках та на "чорному ринку" підвищились.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 39,22 – 39,33 грн проти котирувань у 38,98 – 39,32 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,76– 42,96 грн проти курсу 42,49– 42,65 грн за євро напередодні.

Реклама:

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,1338 грн, євро – 42,4641 грн (напередодні долар - 38,9744 грн, євро – 42,4470 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,85 - 39,35 грн (курс на 19 березня – 38,7 - 39,2 грн);

Євро – 42,3 - 42,95 грн (курс на 19 березня – 42,2 - 42,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:

Приватбанк – 38,7 - 39,3 грн;

Ощадбанк – 38,95 - 39,5 грн;

Укрексімбанк – 38,7 - 39,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,21 грн за долар, monobank – 39,2 грн.

Читайте також: Аграрії, блокування кордону та брак міжнародної допомоги: чому росте курс долара

Економічна правда