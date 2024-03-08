Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
У лютому український автопарк поповнили понад 3,9 тис. електромобілів. Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.
Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".
Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 24%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3881 шт. (нових – 926 шт., уживаних – 2955 шт.).
З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.
У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 – 257 од.;
- BYD Song Plus – 104 од.;
- Honda eNS1 – 96 од.;
- Nissan Ariya – 71 од.;
- Honda M-NV – 49 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf – 416 од.;
- Tesla Model 3 – 380 од.;
- Tesla Model Y – 279 од.;
- Volkswagen e-Golf – 210 од.;
- Hyundai Kona Electric – 161 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто - порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%.