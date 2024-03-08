Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів

У лютому український автопарк поповнили понад 3,9 тис. електромобілів. Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".

Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 24%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3881 шт. (нових – 926 шт., уживаних – 2955 шт.).

З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.

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У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.4 – 257 од.;

BYD Song Plus – 104 од.;

Honda eNS1 – 96 од.;

Nissan Ariya – 71 од.;

Honda M-NV – 49 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf – 416 од.;

Tesla Model 3 – 380 од.;

Tesla Model Y – 279 од.;

Volkswagen e-Golf – 210 од.;

Hyundai Kona Electric – 161 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Нагадаємо:

У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто - порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%.