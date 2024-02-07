Канада затвердила угоду про вільну торгівлю з Україною, після 3 місяців очікування

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Палата громад Канади прийняла законопроєкт про оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною, яку Премʼєр Канади Джастін Трюдо та Президент Володимир Зеленський підписали ще у вересні.

Про це повідомляє CBC.

Як зазначається, законопроєкт прийняли попри закиди зі сторони консервативної опозиції, яка була незадоволена положенням про "вуглецеве ціноутворення".

"Для того, щоб ця торговельна угода була реалізована, Україна повинна погодитися на запровадження податку на викиди вуглецю. Це не те, що ми можемо підтримати", - сказав Лідер Консервативної партії Ендрю Шир.

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Торговельна угода не накладає на український уряд зобов'язання щодо запровадження податку на викиди вуглецю. Вона містить положення про те, що обидві країни співпрацюватимуть з метою "сприяння ціноутворенню на викиди вуглецю та заходам, спрямованим на зменшення ризиків витоку вуглецю".

Раніше в Forbes Україна зазначали, що існують також інші теми, які викликають занепокоєння в опозиції Канади, зокрема:

Угода не містить розділу щодо енергетики та енергетичної безпеки, зокрема, не враховує інтереси канадських компаній, які готові експортувати LNG-газ, малі модульні ядерні реактори та уран.

Завеликий текст та замало часу його проаналізувати на наявність нетарифних бар’єрів, зокрема для канадських компаній.

Нерозуміння, як будуть у рамках оновленої угоди кваліфікуватись продукти, направлені до/з тимчасово окупованих територій.

Голосування відбулося того ж дня, коли було оприлюднене опитування, яке свідчить про те, що підтримка України зменшується серед дедалі більшої кількості канадців, особливо серед консервативних виборців.

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Опитування, проведене Інститутом Ангуса Ріда, свідчить, що чверть канадців вважають, що Канада надає "занадто велику підтримку" Україні в її боротьбі з Росією, порівняно з 13 відсотками, які говорили те саме у травні 2022 року.

Далі законопроєкт має пройти Сенат Канади.

Нагадаємо:

У жовтні міністерка зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила у парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною.

Економічна правда





