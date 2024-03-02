Швеція ухвалила постанову про надання Україні спеціальних експортних кредитних гарантій

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Компанії-експортери зможуть подавати заявки на отримання експортних кредитних гарантій від Шведського експортно-кредитного агентства.

Про це йдеться в повідомленні National Export Credits Guarantee Board (EKN) Швеції.

Гарантії повинні стосуватися експорту в Україну, який може сприяти розвитку та добробуту України.

Спеціальні експортні кредитні гарантії роблять інвестиції в Україну простішими та менш ризикованими для шведських компаній.

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Це означає покращення можливостей для експорту товарів першої потреби в Україну і, таким чином, може сприяти економічному розвитку та відновленню.

Уряд Швеції також вирішив відкрити офіс торгового секретаря в Києві та призначити нового торгового секретаря в Україні.

"Експортні кредитні гарантії та створення нового торгового офісу в Києві полегшать інвестування шведських компаній в Україну. Це також є конкретним прикладом того, як уряд працює над посиленням синергії між допомогою, торгівлею та просуванням бізнесу", - каже міністр з питань співробітництва, розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

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Нагадаємо:

На початку лютого уряд Швеція виділив до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (фонд E5P) 26,4 млн євро на підтримку проєктів енергоефективності в Україні.