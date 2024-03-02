Комерційне судно, атаковане хуситами в лютому, затонуло в Червоному морі
Судно Rubymar під прапором Белізу, завантажене 41 000 тоннами добрив, затонуло вночі в міжнародних водах через сильний вітер.
Про це повідомляє Bloomberg.
Про те, що комерційне судно, атаковане бойовиками-хуситами в лютому, затонуло в Червоному морі, заявив міжнародно визнаний уряд Ємену,
Інцидент загрожує екологічною катастрофою в регіоні.
Судно набирало воду після ракетного обстрілу хуситами в середині лютого, що змусило екіпаж покинути судно.
Минулого тижня Центральне командування США заявило, що атака спричинила 29 кілометрову нафтову пляму, попередивши, що розлив вантажу в море погіршить вплив на навколишнє середовище.
Нагадаємо:
Ціни на нафту у вівторок 27 лютого переважно утримували рівень понеділка на тлі нападів на судна в Червоному морі, які загострили занепокоєння з приводу поставок.