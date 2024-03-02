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Комерційне судно, атаковане хуситами в лютому, затонуло в Червоному морі

Субота, 2 березня 2024, 15:50 - Економічна правда
Судно Rubymar
Судно Rubymar
GETTY IMAGES

Судно Rubymar під прапором Белізу, завантажене 41 000 тоннами добрив, затонуло вночі в міжнародних водах через сильний вітер.

Про це повідомляє Bloomberg.

Про те, що комерційне судно, атаковане бойовиками-хуситами в лютому, затонуло в Червоному морі, заявив міжнародно визнаний уряд Ємену, 

Інцидент загрожує екологічною катастрофою в регіоні.

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Судно набирало воду після ракетного обстрілу хуситами в середині лютого, що змусило екіпаж покинути судно.

Минулого тижня Центральне командування США заявило, що атака спричинила 29 кілометрову нафтову пляму, попередивши, що розлив вантажу в море погіршить вплив на навколишнє середовище.

Нагадаємо:

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Ціни на нафту у вівторок 27 лютого переважно утримували рівень понеділка на тлі нападів на судна в Червоному морі, які загострили занепокоєння з приводу поставок.

торгівля транзит криза
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