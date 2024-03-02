Вартість колишнього Twitter могла впасти на 72% після купівлі соцмережі Маском

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З часу купівлі соціальної мережі Twitter за 44 млрд дол у 2022 році мільярдером Ілоном Маском, ціна компанії могла впасти на 72%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нещодавно компанія з управління активами Fidelity, яка володіє часткою у X(Twitter) впала на 10%, всього через місяць після зростання.

Інвестиційна компанія, яка отримала частку в X, допомагаючи Ілону Маску завершити його купівлю за 44 мільярди доларів, знизила вартість своєї частки до 5,6 млн дол, згідно зі звітом, що містить перелік її активів Blue Chip Growth Fund за січень. У грудні ця позиція зросла на 11,4% до 6,2 млн дол.

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Загальна вартість частки Fidelity в X впала на 72% з моменту поглинання Ілоном Маском компанії Twitter.

При цьому, вона не розкрила жодних змін у своїй позиції в X, яка б обґрунтовувала таке падіння вартості частки Fidelity, тож останній звіт може означати, що вартість всієї компанії Маска в соціальних мережах також впала на 72%.

Одразу після хаотичного поглинання платформи Ілоном Маском, доходи від реклами впали більш ніж на 50%. Минулого року продажі реклами оцінювалися приблизно у 2,5 мільярда доларів, що не дотягнуло до цільового показника компанії в 3 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Компанія X (колишній Twitter) Ілона Маска надавала пільги на підписку терористичним групам та іншим організаціям, забороненим у США.

Економічна правда