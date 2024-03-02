Україна надала екстрену допомогу польській енергосистемі

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Першого березня українська енергосистема надала екстрену допомогу польській.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Польща надала запит на аварійну допомогу першого березня. Україна надавала допомогу з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 сумарною величиною 1540 МВт год.

В Україні не спостерігається дефіцит потужностей, у резерві перебуває 14 одиниць генеруючого обладнання теплових електростанцій, з них 11 блоків і 3 корпуси генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби.

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Окрім цього, на добу планується комерційний експорт та імпорт.

Імпорт електроенергії – 153 МВт год, експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 8779 МВт год.

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Нагадаємо:

У лютому подекуди за добу Україна експортувала більше електроенергії, ніж імпортувала.