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За добу Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує - Міненерго

Неділя, 11 лютого 2024, 10:48 - Економічна правда
 
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Українська енергосистема збалансована і має значний запас резервів. За добу планується імпорт і експорт електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Українська енергосистема збалансована, власної генерації достатньо для покриття усіх потреб споживачів. В Резерві перебуває аж 10 блоків теплової генерації.

В Міністерстві навіть не закликають до економії електроенергії у пікові години.

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На добу пропонується імпорт електроенергії обсягом 1300 МВт год, а також експорт обсягом 2700 МВт год.

За добу також відновили постачання електроенергії усім споживачам, які були знеструмлені після обстрілу в Харкові, а також вуглевидобувні підприємства Донеччини, які були знеструмлені напередодні.

Нагадаємо:

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10 лютого через обстріли в Донецькій області було пошкоджено лінію електропередачі, що знеструмило підстанцію, яка живила шахту, де перебувало 20 людей.

Міненергетики електроенергія війна
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