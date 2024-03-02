Експорт СПГ з США знизився на 7% у лютому

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Американський експорт скрапленого природного газу впав на 7% у лютому через меншу кількість днів у місяці, а також зупинку роботи заводу у Техасі.

Про це повідомляє Reuters.

Падіння прийшло після рекордних поставок торік, які вивели США на перше місце у світі, випередивши Катар і Австралію.

Як очікується, США збережуть цю позицію і в цьому році.

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Американський експорт переохолодженого газу впав до 7,73 млн. метричних тонн (МТ) у лютому, порівняно з 8,3 млн. МТ у січні та рекордними 8,6 млн. МТ, відвантаженими у грудні.

Лютневе зниження було спричинене, в першу чергу, зупинкою однієї з трьох установок зі скраплення газу на заводі Freeport LNG на острові Квінтана, штат Техас. Установка не працює вже понад місяць через проблеми з електродвигуном.

Очікується, що установка не працюватиме ще близько двох тижнів, поки не завершиться ремонт, що, ймовірно, вплине на березневий експорт СПГ.

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За даними фінансової компанії Tudor Pickering & Holt, поставки американського газу на СПГ-заводи минулого тижня впали до 13,9 млрд куб. футів на добу. Американські заводи працювали на рівні близько 95% завантаженості, порівняно з 97% наприкінці січня.

У структурі експорту найбільшу частку все ще займає Європа, яка імпортувала 4,62 млн. тонн, або 60,5% всіх вантажів, відвантажених минулого місяця, за нею йдуть Азія і Латинська Америка, свідчать дані про морські перевезення LSEG.

Частка Азії в експорті підскочила до 1,96 млн тонн, або 25% вантажів, порівняно з 1,42 млн тонн, або 17%, у січні, тоді як частка Латинської Америки склала 0,49 млн тонн, або 6%, у лютому, порівняно з 8,1% у попередньому місяці, і зрівнялася з грудневою часткою, свідчать дані LSEG.

Нагадаємо:

Ціни на газ в ЄС впали до рівня, який востаннє спостерігався до того, як РФ почала скорочувати поставки в 2021 році, що дає надію на те, що енергетична криза, яка охопила регіон протягом останніх трьох років, можливо, добігає кінця.