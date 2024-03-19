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NovaPay продав власних облігацій на 200 мільйонів

Вівторок, 19 березня 2024, 20:40 - Артур Крижний

Клієнти міжнародного фінансового сервісу NovaPay вже придбали облігацій його "дочки" "НоваПей Кредит" на суму 200 млн грн.

Про це йдеться у релізі фінустанови.

"Власні цінні папери NovaPay придбали вже 500 клієнтів на 200 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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У грудні 2023 року, фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти.

облігації Нова пошта
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Економічна правда
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