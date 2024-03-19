Залізничне сполучення між Хмельницьким та Камʼянець-Подільським відновлено - УЗ
Вівторок, 19 березня 2024, 20:20 -
Залізничне сполучення між Хмельницьким та Камʼянець-Подільським, яке зупинили напередодні через деформацію земляного полотна, відновили.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"Роботи по усуненню деформації земляного полотна завершено, рух поїздів до/з Кам'янця-Подільського відновлено. Дякуємо всім залученим до ремонту залізничникам за цілодобову роботу, пасажирам - за терпіння, а місцевій владі - за підставлене плече з автотрансферами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
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Напередодні, через деформацію земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці Хмельницької області, було призупинено залізничне сполучення між Хмельницьким та Камʼянець-Подільським.
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