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Через деформацію полотна зупинено рух потягів між Хмельницьким та Камʼянець-Подільським

Неділя, 17 березня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз
Проблемна ділянка сполучення
Проблемна ділянка сполучення

Через деформацію земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці Хмельницької області, було призупинено залізничне сполучення між Хмельницьким та Камʼянець-Подільським.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці на своєму каналі у Telegram.

Зазначається, що причиною припинення сполучення став зсув ґрунту, в Укрзалізниці кажуть, що роботи з усунення можуть тривати декілька діб.

В Укрзалізниці змінили ряд маршрутів, які сполучали Камʼянець-Подільський та Хмельницький, це зокрема:

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  • 6382 Ларга - Кам'янець-Подільський (замість Ларга - Хмельницький);
  • 6383 Хмельницький - Нігин (замість Хмельницький - Ларга);
  • 6384 Нігин - Гречани (замість Ларга - Гречани).

При цьому також вже був обмежений рух потягу  №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський, який був зупинений на станції Нігин, що за 10 кілометрів від Камʼянець-Подільського, пасажирів пересадили на автобуси.

Пасажири потягу Київ-Камʼянець-Подільський
Пасажири потягу Київ-Камʼянець-Подільський
Укрзалізниця

В Укрзалізниці також повідомили, що ведуть перемовини про запровадження безоплатного автобусного перегону на проблемній ділянці.

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Хмельницький Укрзалізниця залізниця
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