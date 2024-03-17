Через деформацію полотна зупинено рух потягів між Хмельницьким та Камʼянець-Подільським
Через деформацію земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці Хмельницької області, було призупинено залізничне сполучення між Хмельницьким та Камʼянець-Подільським.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці на своєму каналі у Telegram.
Зазначається, що причиною припинення сполучення став зсув ґрунту, в Укрзалізниці кажуть, що роботи з усунення можуть тривати декілька діб.
В Укрзалізниці змінили ряд маршрутів, які сполучали Камʼянець-Подільський та Хмельницький, це зокрема:
- 6382 Ларга - Кам'янець-Подільський (замість Ларга - Хмельницький);
- 6383 Хмельницький - Нігин (замість Хмельницький - Ларга);
- 6384 Нігин - Гречани (замість Ларга - Гречани).
При цьому також вже був обмежений рух потягу №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський, який був зупинений на станції Нігин, що за 10 кілометрів від Камʼянець-Подільського, пасажирів пересадили на автобуси.
В Укрзалізниці також повідомили, що ведуть перемовини про запровадження безоплатного автобусного перегону на проблемній ділянці.
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