Компанія Arricano, яку звинувачували у роботі в окупованому Криму, викуповує свої акції у Dragon Capital

Arricano Real Estate PLC, яка володіє ТРЦ "Проспект" й "РaйОN" у Києві, та Dragon Capital досягли домовленості, згідно з якою Arricano викуповує свої акції у Dragon Capital. Метою угоди є введення в компанію нового американського інвестора.

Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital.

Крім Dragon Capital, Arricano залучав іноземні інвестиції від різних міжнародних інвестиційних банків, включаючи Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

Arricano Real Estate PLC володіє чотирма торгово-розважальними центрами (ТРЦ) у Києві, Запоріжжі та Кривому Розі та є однією з найбільших за оборотом мереж ТРЦ в Україні.

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Dragon Capital - це українська група компаній, яка працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

Нагадаємо:

На початку 2014 року у Криму відкрився ТРЦ "Южная галерея", який побудувала Arricano.

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Наприкінці 2023 року РНБО ввела санкції проти замовника будівництва ТРЦ "Южная галерея" ТОВ "Вояж-Крим". Тоді ж, за даними Dragon Capital, у ЗМІ почала розповсюджуватися інформація про те, що Arricano начебто продовжує працювати у тимчасово окупованому Криму.

"Компанія Arricano не працює в Криму і, відповідно, я не володію ніякими частками компаній, які мають бізнес у Криму", – казав тоді гендиректор і власник Dragon Capital Томаш Фіала. Незначний міноритарний пакет акцій (12,5%) не дозволяв впливати на ухвалення рішень в Arricano.

Команда Dragon Capital докладала максимум зусиль для того, щоб погодити з мажоритарним акціонером Arricano вихід компанії, проте не отримала такої можливості, зазначав Фіала.