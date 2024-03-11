Telegram сягнув 900 мільйонів користувачів і наближається до прибутковості: Дуров розглядає IPO

За даними власника анонімного месенджера Telegram Павла Дурова, у програми 900 мільйонів користувачів, і вона наближається до прибутковості, оскільки компанія рухається до потенційного масштабного лістингу на фондовому ринку.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Павло Дуров розповів Financial Times, що Telegram став одним із найпопулярніших додатків соціальних мереж у світі, заробивши "сотні мільйонів доларів" доходів після запровадження реклами та преміальних підписок два роки тому.

"Ми сподіваємося стати прибутковими наступного року, якщо не цього року", – сказав Дуров. Він додав, що платформа має 900 мільйонів активних користувачів на місяць, що на 400 мільйонів більше, ніж на початку 2021 року.

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Дуров, який повністю володіє Telegram, заявив, що компанію "оцінювали в розмірі 30 мільярдів доларів і більше" від потенційних інвесторів, включаючи "глобальні технологічні фонди на пізніх стадіях", але відмовився продавати платформу, поки вона розглядає можливість майбутнього первинного публічного розміщення.

"Основна причина, чому ми почали монетизувати, полягає в тому, що ми хотіли залишитися незалежними. Взагалі, ми бачимо цінність [IPO] як засіб демократизувати доступ до вартості Telegram", – сказав він.