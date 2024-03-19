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УЗ призначила додатковий поїзд до Трускавця 

Вівторок, 19 березня 2024, 10:23 - Анастасія Дячкіна
 
фото: уз

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №159/160 сполученням Київ — Трускавець.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ. 

Поїзд відправиться з Києва 23 та 30 березня о 10:24, прибуде до Львова о 17:00 та до Трускавця – о 19:35. 

З Трускавця поїзд відправиться також 23 та 30 березня о 8:26, зі Львова — о 10:55, та прибуде до Києва о 18:44. 

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Квитки вже з’явились у продажу в застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо: 

"Укрзалізниця" з 18 березня розпочала продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні Україна – Австрія.

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