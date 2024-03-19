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Курс валют на 19 березня: гривня продовжує падати 

Вівторок, 19 березня 2024, 09:35 - Анастасія Дячкіна

На 19 березня гривня впала щодо долара та євро на "чорному" ринку. Офіційна гривня також впала щодо долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:05 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,82 – 39,10 грн проти котирувань у 38,12 – 38,88 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,53– 42,91 грн проти курсу 42,49– 42,65 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,9744 грн, євро – 42,4470 грн (напередодні долар - 38,7998 грн, євро – 42,2452 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,7 - 39,2 грн (курс на 18 березня – 38,5 - 38,9 грн);
  • Євро – 42,2 - 42,85 грн (курс на 18 березня – 41,65 - 42,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,6 - 39,2 грн;
  • Ощадбанк – станом на 9:30 дані відсутні 
  • Укрексімбанк – 38,7 - 39,2 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,21 грн за долар, monobank – 39,2 грн. 

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Економічна правда

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