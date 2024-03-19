Курс валют на 19 березня: гривня продовжує падати 

На 19 березня гривня впала щодо долара та євро на "чорному" ринку. Офіційна гривня також впала щодо долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:05 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,82 – 39,10 грн проти котирувань у 38,12 – 38,88 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,53– 42,91 грн проти курсу 42,49– 42,65 грн за євро напередодні.

Реклама:

Офіційний курс долара встановили на рівні 38,9744 грн, євро – 42,4470 грн (напередодні долар - 38,7998 грн, євро – 42,2452 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,7 - 39,2 грн (курс на 18 березня – 38,5 - 38,9 грн);

Євро – 42,2 - 42,85 грн (курс на 18 березня – 41,65 - 42,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:

Приватбанк – 38,6 - 39,2 грн;

Ощадбанк – станом на 9:30 дані відсутні

Укрексімбанк – 38,7 - 39,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,21 грн за долар, monobank – 39,2 грн.

Читайте також: Аграрії, блокування кордону та брак міжнародної допомоги: чому росте курс долара

Економічна правда