Курс валют на 19 березня: гривня продовжує падати
На 19 березня гривня впала щодо долара та євро на "чорному" ринку. Офіційна гривня також впала щодо долара.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:05 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,82 – 39,10 грн проти котирувань у 38,12 – 38,88 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 42,53– 42,91 грн проти курсу 42,49– 42,65 грн за євро напередодні.
Офіційний курс долара встановили на рівні 38,9744 грн, євро – 42,4470 грн (напередодні долар - 38,7998 грн, євро – 42,2452 грн).
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,7 - 39,2 грн (курс на 18 березня – 38,5 - 38,9 грн);
- Євро – 42,2 - 42,85 грн (курс на 18 березня – 41,65 - 42,65 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 38,6 - 39,2 грн;
- Ощадбанк – станом на 9:30 дані відсутні
- Укрексімбанк – 38,7 - 39,2 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,21 грн за долар, monobank – 39,2 грн.
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Економічна правда