SkyUp отримала реєстрацію у світовій системи оцінки безпеки IOSA

SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала реєстрацію в програмі Аудиту операційної безпеки IATA (IOSA).

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Авіакомпанія SkyUp Airlines успішно пройшла аудит і отримала реєстрацію в програмі Аудиту операційної безпеки IATA (IOSA). Це вкотре підтверджує високі стандарти експлуатаційної безпеки, яких дотримується SkyUp Airlines, а також відкриває нові можливості для співпраці з лідерами світової авіагалузі на умовах ACMI-контрактів", - йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії пояснили, що IOSA - програма Аудиту операційної безпеки IATA - визнана в усьому світі система оцінки експлуатаційної безпеки авіакомпаній.

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Вона відома проведенням аудитів експлуатаційної безпеки та постійним вдосконаленням стандартів. Саме такий підхід і забезпечив статус програми в авіаіндустрії - IOSA за останні двадцять років стала справжнім еталоном аудиту безпеки, а реєстрація в цій програмі - підтвердженням надійності авіакомпанії для пасажирів і бізнес-партнерів.

"Реєстрація в програмі IOSA — це наступний важливий етап для нас і позитивний сигнал для потенційних партнерів. Ми вкотре демонструємо ринку, що співпрацювати з нами — безпечно, надійно та вигідно" — прокоментував CEO SkyUp Дмитро Сєроухов. — Минулого року

Торік авіакомпанія потрапила до двадцятки найкращих авіакомпаній, які уклали найбільше ACMI-контрактів у Європі, за даними профільного видання ch-aviation.

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Нагадуємо:

Українська авіакомпанія SkyUp за підсумками 2023 року здійснила 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 році.