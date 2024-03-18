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"Нова пошта" доставлятиме замовлення з українського OLX у Польщу

Понеділок, 18 березня 2024, 15:02 - Анастасія Жарикова

Оператор доставки "Нова пошта" почала доставляти замовлення з українського OLX у Польщу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Відтепер українці у Польщі можуть замовляти речі із маркетплейса OLX Україна у будь-яке відділення Nova Post. Вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн", - йдеться в повідомленні.

Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою. 

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Термін доставки у Польщу становить від 3 днів після підтвердження угоди продавцем. Водночас послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через  кордон. 

Для замовлення товару із маркетплейсу у відділення Nova Post у Польщі потрібно:

  • обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн 
  • натиснути "Купити із доставкою" та вибрати опцію "Нова пошта у Польщу".
  • заповнити свої ПІБ українською та  обрати місто та відділення Nova Post у Польщі. сплатити на сайті за доставку товару, вартість та збір за сервіс "Безпечна угода" українською банківською карткою онлайн.
  • очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі. 
 
нова пошта

Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є одяг, книги та дрібна техніка. 

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Наразі в Польщі працюють вже 40 відділень Nova Post, власна кур'єрська доставка по всій країні та є можливість отримувати та відправляти в Україну із поштоматів InPost.

Нагадуємо:

Поштовий оператор "Нова пошта" цього року запустить "коробкомати" – пристрої, що дають змогу автоматизувати продаж пакування. 

Нова пошта компанії послуги Україна Польща
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Економічна правда
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