У лютому попит на вживані авто з США збільшився на понад 70%

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,3 тисячі вживаних легковиків із США. У порівнянні з лютим 2023 року попит збільшився на 77%.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

"У порівнянні з лютим 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився на 77%. Найбільша частка з цієї кількості (48%) - машини з бензиновими двигунами. Майже третина - електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто", - йдеться у повідомленні.

В топ вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

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Tesla Model 3 - 373 одиниць;

Tesla Model Y - 256 одиниць;

Jeep Cherokee - 212 одиниць;

Volkswagen Passat - 208 одиниць;

Ford Escape - 201 одиниця.

Середній вік вживаних американських авто, які поповнили український автопарк минулого місяця - 6,3 року.

Нагадаємо:

Впродовж лютого 2024 року українці придбали близько 1,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.

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