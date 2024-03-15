У лютому попит в Україні на авто китайського виробництва збільшився на понад 70%
П'ятниця, 15 березня 2024, 13:15 -
Впродовж минулого місяця українці придбали близько 1,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
З цієї кількості: нових – 1005 одиниць (+118%); вживаних – 389 (+13%) одиниць. Автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 86%.
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Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen ID.4 - 257 одиниць;
- BYD Song Plus - 110 одиниць;
- Honda eNS1 - 96 одиниць;
- Nissan Ariya - 71 одиниць;
- Honda M-NV - 49 одиниць.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 120 одиниць;
- Nissan Ariya - 37 одиниць;
- Honda eNS1 - 31 одиниць;
- Toyota BZ4X - 21 одиниць;
- BYD Song Plus - 18 одиниць.
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