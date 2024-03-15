У лютому попит в Україні на авто китайського виробництва збільшився на понад 70%

Впродовж минулого місяця українці придбали близько 1,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – 1005 одиниць (+118%); вживаних – 389 (+13%) одиниць. Автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 86%.

Реклама:

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen ID.4 - 257 одиниць;

BYD Song Plus - 110 одиниць;

Honda eNS1 - 96 одиниць;

Nissan Ariya - 71 одиниць;

Honda M-NV - 49 одиниць.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 - 120 одиниць;

Nissan Ariya - 37 одиниць;

Honda eNS1 - 31 одиниць;

Toyota BZ4X - 21 одиниць;

BYD Song Plus - 18 одиниць.

Реклама: