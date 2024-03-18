У РФ створять платформу для збору конфіскованої криптовалюти

У Росії створять державну цифрову платформу для збору конфіскованої криптовалюти. Опрацювати це питання Мінфіну доручив голова урядової комісії з профілактики правопорушень, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на документ, повідомляє The Moscow Times.

Про виконання доручення міністерство фінансів має звітувати до 1 жовтня 2024 року. Тема створення цифрової платформи для вилученої криптовалюти порушувалася на засіданні правкомісії наприкінці грудня.

Вже під час весняної сесії Держдума внесе до російського законодавства поняття криптовалюти та відрегулює пов'язані з нею питання.

Реклама:

Нині суди РФ вже визначають криптовалюту як майно та виносять рішення про її конфіскацію.

Наразі цифрові валюти вилучаються та зберігаються в неоптимальному та неврегульованому порядку, зазначає директор із взаємодії з державними органами найбільшого оператора майнінгових дата-центрів BitRiver Олег Огієнко.

За його словами, правоохоронні органи отримують доступ до адрес криптогаманців злочинців (відкриті та закриті ключі) на іноземних платформах або ж вилучають "холодні" гаманці злочинців у вигляді флеш-карток з наявними на них активами. При цьому раціонально розпорядитися цією криптою складно, особливо з огляду на її волатильність, наголосив Огієнко.

Реклама:

Факт володіння криптовалютою може бути встановлений під час обшуку чи допиту, а також з листування в месенджерах та поштою або за допомогою аналізу транзакцій у блокчейні, уточнив адвокат КА Pen & paper Віктор Риков.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів РФ пропонує скоригувати плановий обсяг надходжень до бюджету 2024 року від приватизаційних угод – до щонайменше 100 мільярдів рублів.