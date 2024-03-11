Укрзалізниця запускає онлайн-продаж квитків до ще двох країн ЄС

УЗ

"Укрзалізниця" розпочинає онлайн-продаж квитків на ще одне міжнародне сполучення - до Австрії та Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Переводимо ще одне важливе міжнародне сполучення у прозорий онлайн! 18 березня Укрзалізниця розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що на першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

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Придбати квитки можна буде через застосунок УЗ, а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.

"Крок за кроком оцифровуємо наші сервіси та робимо їх зручними для клієнтів. Після тривалої та непростої роботи роботи нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож.

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На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Для приготувань до продажу квитків онлайн УЗ з 12 березня тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня.

"Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп — Відень та зворотно доступні фактично на всі дати", - додали в компанії.

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