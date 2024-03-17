Через технічні порушення у Києві деякий час були знеструмлені 58 тисяч абонентів
Неділя, 17 березня 2024, 14:48 -
Через технічні порушення в електромережах знеструмлювалися дві підстанції 110 кВ. Було відключено 58 тисяч абонентів та обладнання водоканалу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
У міненерго зазначили, що усіх споживачів увімкнули до резервної лінії живлення.
При цьому зазначають, що проблем у енергосистемі не спостерігається, у резерві достатньо потужностей на покриття потреб користувачів та підприємств.
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На добу планується комерційний імпорт 3900 МВт год, також експорт – до 2000 МВт год.
Нагадаємо:
15 березня у з 14:30 по 17:00 у відповідь на запит Польщі, Україна приймала надлишки електроенергію, стабілізуючи енергосистему Польщі.
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