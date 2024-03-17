Всі розділи
Укр / Рус

Через технічні порушення у Києві деякий час були знеструмлені 58 тисяч абонентів

Неділя, 17 березня 2024, 14:48 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Через технічні порушення в електромережах знеструмлювалися дві підстанції 110 кВ. Було відключено 58 тисяч абонентів та обладнання водоканалу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У міненерго зазначили, що усіх споживачів увімкнули до резервної лінії живлення.

При цьому зазначають, що проблем у енергосистемі не спостерігається, у резерві достатньо потужностей на покриття потреб користувачів та підприємств.

Реклама:

На добу планується комерційний імпорт 3900 МВт год, також експорт – до 2000 МВт год.

Нагадаємо:

15 березня у з 14:30 по 17:00 у відповідь на запит Польщі, Україна приймала надлишки електроенергію, стабілізуючи енергосистему Польщі.

Реклама:

електроенергія Міненергетики Київ
Реклама:
Матеріали за темою
Друга річниця енергетичної свободи 16 березня 2024, 14:48
Через ракетний удар по Одесі без світла залишаються понад 500 абонентів 15 березня 2024, 18:30
Міненерго просить ЄС збільшити верхню межу на експорт через профіцит електроенергії в Україні 15 березня 2024, 16:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті