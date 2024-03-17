Через технічні порушення у Києві деякий час були знеструмлені 58 тисяч абонентів

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Через технічні порушення в електромережах знеструмлювалися дві підстанції 110 кВ. Було відключено 58 тисяч абонентів та обладнання водоканалу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У міненерго зазначили, що усіх споживачів увімкнули до резервної лінії живлення.

При цьому зазначають, що проблем у енергосистемі не спостерігається, у резерві достатньо потужностей на покриття потреб користувачів та підприємств.

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На добу планується комерційний імпорт 3900 МВт год, також експорт – до 2000 МВт год.

Нагадаємо:

15 березня у з 14:30 по 17:00 у відповідь на запит Польщі, Україна приймала надлишки електроенергію, стабілізуючи енергосистему Польщі.

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