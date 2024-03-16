Meta виграла апеляцію на використання її назви в Бразилії

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Компанія власник Facebook у п'ятницю виграла апеляцію, яка скасувала попереднє рішення суду, що забороняло їй використовувати своє ім'я в Бразилії через плутанину з іншою компанією.

Про це повідомляє Reuters.

Наприкінці лютого технологічна компанія Марка Цукерберга отримала наказ припинити використання свого імені в Бразилії протягом 30 днів після того, як бразильський провайдер комп'ютерних послуг виграв сприятливе рішення суду, стверджуючи, що він вже володіє правами на це ім'я, і що в результаті американський бренд був неправомірно згаданий у понад 100 судових позовах.

У своїй заяві бразильська Meta заявила, що володіє правами на назву в Бразилії, додавши, що вважає, що закон повинен дотримуватися "незалежно від бізнес-рішень, прийнятих групами, які хочуть працювати в нашій країні".

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Бразильська компанія все ще може подати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо:

Сорок штатів США та Вашингтон закликали компанію Meta боротись із шахраями, які викрадають акаунти у Facebook та Instagram, щоб протистояти "драматичному" сплеску захоплення акаунтів.

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