Наступного тижня Україна очікує перший транш з 50 мільярдів євро від ЄС - Шмигаль

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив що наступного тижня Україна очікує перший транш за програмою Ukraine Facility, запланована сума становить 4,5 млрд євро, також наступного тижня очікується залучення коштів від МВФ.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Шмигаль також зазначив, що наступного тижня Україна очікує наступний транш від МВФ, а також перший транш за чотирирічною програмою ЄС Ukraine Facility, раніше повідомляли, що у березні за програмою ЄС Україна отримає 4,5 млрд євро.

Нагадаємо:

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Україна та Європейський Союз підписали кредитну угоду та меморандум щодо перехідного фінансування для України в межах інструменту Ukraine Facility. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів – 6 мільярдів євро.

Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

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