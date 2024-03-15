Путін закликав уряд профінансувати проєкт ядерного космічного корабля

Російський президент Владімір Путін доручив своєму уряду виділити кошти на розробку ядерного космічного коробля.

Про це пише Bloomberg.

Путін під час засідання кабінету міністрів сказав, що фінансування ядерної енергетичної установки, яка запускає ракету, ."є важливим питанням". За його словами, Росія має "компетенції, яких немає в інших країнах". Про які ж саме "компетенції" ідеться Путін не уточнював.

У Bloomberg дописують, що досі не було випадків демонстрації ядерного теплового двигуна у відкритому космосі. Причому Росія працює уже як поняд 10 років над створенням транспортного модуля з ядерною силовою установкою, але жодних напрацювань ще не показували.

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Також зазначають, як глава російського космічного агентства Юрій Борисов заявляв, що вони працюють над конкретними планами з Китаєм щодо способів доставки і встановлення атомної електростанції на Місяці до 2035 року. Також стверджував, що електростанцію будуватимуть рóботи.

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Економічна правда.