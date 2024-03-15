ОГХК почала поставки сировини в країни ЄС та США

Об’єднана гірничо-хімічна компанія за останні місяці уклала контракти на ще 80 тисяч тонн для кінцевих споживачів у ЄС та контрагентів у США.

Про це повідомила пресслужба компанії в Facebook.

В ОГХК зауважили, що попри труднощі та ризики воєнного часу, торік компанії вдалося відвантажити понад 102 тис тонн продукції. Планові обсяги постачання на 2024 рік вже сягнули 200 тис тонн.

"Завдяки ефективним підходам та налагодженню комунікації з потенційними покупцями, за 4 квартал 2023 року та 1 квартал 2024 року АТ "ОГХК" підписало контрактів на ще ~ 80 тис. тонн. Це був важкий період. Головні виклики припали на останні 5 місяців", - перший заступник голови правління Єгор Перелигін.

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Наразі в компанії повністю відсутні борги по заробітній платі та електроенергії. Компанія також змогла залучити серію передоплат за готову продукцію від стабільних гравців на ринку та відкрити нові шляхи постачання для кінцевих споживачів світового рівня.

"Ми інтегрували функції координації та управління логістикою в комерційному блоці, стали більш гнучкими та зробили акцент на індивідуальному підході до стратегічних клієнтів. Як результат — відкрили бренд "ОГХК" для відомих кінцевих споживачів в Італії, Іспанії та Німеччині", - додав Перелигін.

Також у ОГХК зазначили, що за результатами другого кварталу, рутил та циркон підприємства можуть стати абсолютно регулярними та ключовими компонентами в сировинних портфелях великих переробників в Італії, Іспанії та Німеччині.

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Водночас стратегічними партнерами щодо ільменітового концентрату ОГХК залишаються компанії у США та Чехії.

"Також відкриваємо експортні "двері" для ільменіту Іршанського ГЗК одному з найбільших кінцевих споживачів у Північній Америці", – повідомив Перелигін.

Нагадуємо:

У ФДМУ заявляли, що до планів великої приватизації ФДМУ увійшли три державні компанії: "Об'єднана гірничо-хімічна компанія ("ОГХК"), "Одеський припортовий завод" ("ОПЗ") та "Центренерго".