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SpaceX отримала дозвіл на запуск третього польоту Starship

Четвер, 14 березня 2024, 12:10 - Артур Крижний
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало ліцензію американській компанії SpaceX на запуск третього польоту ракетної системи Starship.

Про це повідомив регулятор у соцмережі Х.

"FAA видало ліцензію на третій запуск Starship Super Heavy від SpaceX", - йдеться у повідомленні.

Американський регулятор також додав, що SpaceX отримав "зелене світло", адже відповідає всім вимогам, зокрема, у питанні безпеки й охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо: 

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Компанія SpaceX здійснила у понеділок, 11 березня, запуск у космос двох нових партій інтернет-супутників Starlink.

SpaceX
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Економічна правда
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