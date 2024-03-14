SpaceX отримала дозвіл на запуск третього польоту Starship

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало ліцензію американській компанії SpaceX на запуск третього польоту ракетної системи Starship.

Про це повідомив регулятор у соцмережі Х.

"FAA видало ліцензію на третій запуск Starship Super Heavy від SpaceX", - йдеться у повідомленні.

Американський регулятор також додав, що SpaceX отримав "зелене світло", адже відповідає всім вимогам, зокрема, у питанні безпеки й охорони навколишнього середовища.

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Компанія SpaceX здійснила у понеділок, 11 березня, запуск у космос двох нових партій інтернет-супутників Starlink.