Іноземні трейдери з початку року імпортували в Україну 60 мільйонів кубометрів газу

В українську газотранспортну систему за перші два місяці року іноземні трейдери закачали 60 мільйонів кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Іноземні замовники продовжують транспортувати природний газ до України попри воєнні виклики. За січень-лютий 2024 року до України надійшло понад 60 млн куб. м газу, здебільшого в режимі short-haul", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за інформацією аукціонних платформ, трейдери активно бронюють потужності сусідніх операторів ГТС на другий-третій квартали року для транспортування газу до України.

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Гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа вважає, що ранній старт транспортування іноземного газу до України є позитивною оцінкою діяльності компанії.

"Позитивні висновки минулорічного стрес-тесту ГТС та ПСГ, ініційованого Міністерством енергетики України, ми підтвердили стабільною і надійною роботою під час цієї зими.

Оператор ГТС України довів європейським трейдерам, що є прогнозованим і надійним партнером, який чітко і оперативно виконує свої зобов’язання, роблячи важливий внесок в енергетичну безпеку Європи", – додав Липпа.

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Нагадуємо:

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) переказав до державного бюджету 5,4 мільярда гривень авансового платежу по дивідендах за підсумками роботи у 2023 році.