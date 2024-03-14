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Віцепрезидент "Лукойлу", який раптово помер напередодні, вчинив самогубство - росЗМІ

Четвер, 14 березня 2024, 12:20 - Артур Крижний
 
Віталій Робертус

Віцепрезидент російського "Лукойл" Віталій Робертус, про смерть якого повідомили 13 березня, вчинив самогубство у своєму кабінеті.

За даними російського ЗМІ, незадовго до смерті Робертус скаржився на самопочуття і попросив пігулки від головного болю, після чого пішов у свій кабінет.

"Звідти він не виходив кілька годин, на телефон Робертус не відповідав. Співробітники вирішили зайти в кабінет і виявили його тіло. Топ-менеджер вчинив самогубство і помер від асфіксії. Він пропрацював у компанії близько 30 років", - пише видання.

Нагадаємо:

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Віцепрезидент російської нафтогазової компанії "Лукойл" Віталій Робертус помер на 54 році життя. Він став четвертим топменеджером компанії з початку повномасштабної війни, який помер.

Лукойл РФ
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