Проїзд вантажівок до Польщі можливий лише через один пункт пропуску "Краківець" – ДПСУ

На кордоні з Польщею рух вантажівок здійснюється лише на пункті пропуску "Краківець", решта пʼять напрямків залишаються заблокованими.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, наразі продовжуються блокування пʼяти напрямків на кордоні з Польщею, а саме "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині". Як наслідок рух вантажівок відбувається лише через пункт пропуску Краківець.

Крім того, речник ДПСУ зазначив, що польські протестувальники на заблокованих пунктах пропуску дозволяють проїхати деякій кількості вантажівок, наприклад, через "Шегині" минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.

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Додається, що у чергах на території Польщі знаходиться приблизно 1050 вантажівок. Водночас у розблокованому пропускному пункті "Краківець" на проїзд очікує близько 500 вантажних авто. Водночас з боку України у напрямку Польщі рух вантажівок на п’ятьох напрямках повністю заблокований.

Нагадаємо:

Польські фермери, які протестують на п'яти пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, з 13 до 21 години погодилися пропускати по дві вантажівки на годину через пункт пропуску "Угринів".

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Польські фермери заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні.