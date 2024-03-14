Нафта дорожчає через високий попит у США та атаки на російські НПЗ

Ціни на нафту зростають на тлі стійкого попиту в США після того, як запаси бензину досягли тримісячного мінімуму, та занепокоєння щодо постачання через атаки на російські нафтопереробні заводи.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що травневі ф’ючерси нафти марки Brent піднялися на 0,11 дол до 84,14 дол за барель, тоді як квітневі ціни на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,1 дол до 79,82 долара за барель.

Обидва контракти зросли приблизно на 3% до чотиримісячного максимуму 13 березня через підвищений прогноз попиту в США та підвищений геополітичний ризик.

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"Сильний експорт продуктів із США призвів до падіння запасів бензину до тримісячного мінімуму. Ринок також відреагував на посилення геополітичних ризиків після того, як український безпілотники атакували російський нафтопереробні заводи" — повідомили аналітики ANZ.

За даними управління енергетичної інформації (EIA), запаси бензину в США скорочуються шостий тиждень поспіль, впавши на 5,7 млн барелів до 234,1 млн барелів, що втричі перевищує очікування щодо скорочення в 1,9 млн барелів.

Що стосується постачання, українські безпілотники завдавали ударів по російських нафтопереробних підприємствах, що спричинило пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів в країні.

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Нагадаємо:

За два дні українські дрони атакували нафтопереробні заводи в Росії, що призвело до пошкодження 12% потужностей з переробки нафти.