Росіяни вночі атакували телевізійну інфраструктуру Харківщини

У ніч на 14 березня російські окупанти завдали масованої атаки безпілотниками по об'єктах телевізійної інфраструктури Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні вночі ворог здійснив масований обстріл БПЛА по об'єктах телевізійної інфраструктури області", - йдеться в повідомленні.

На частині об’єктів вже проводять відновлювальні роботи.

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Також напередодні неодноразових ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ (пошкоджено 11 магазинів, приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків), Куп'янськ і Курилівка (також пошкоджено будинки).

Постраждалих серед цивільних немає.

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Внаслідок атак росіян 13 березня у Кривому Розі були відключення споживачів від газопостачання. У Сумах після атаки ворожого дрона без теплопостачання залишились 16 багатоквартирних будинків.