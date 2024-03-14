Всі розділи
Укр / Рус

Росіяни вночі атакували телевізійну інфраструктуру Харківщини

Четвер, 14 березня 2024, 09:18 - Анастасія Жарикова

У ніч на 14 березня російські окупанти завдали масованої атаки безпілотниками по об'єктах телевізійної інфраструктури Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні вночі ворог здійснив масований обстріл БПЛА по об'єктах телевізійної інфраструктури області", - йдеться в повідомленні.

На частині об’єктів вже проводять відновлювальні роботи.

Реклама:

Також напередодні неодноразових ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ (пошкоджено 11 магазинів, приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків), Куп'янськ і Курилівка (також пошкоджено будинки). 

Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадуємо:

Реклама:

Внаслідок атак росіян 13 березня у Кривому Розі були відключення споживачів від газопостачання. У Сумах після атаки ворожого дрона без теплопостачання залишились 16 багатоквартирних будинків.

війна інфраструктура
Реклама:
Матеріали за темою
Російські атаки залишили без тепло- та газопостачання частину споживачів у двох областях 13 березня 2024, 10:59
У Рязані на нафтопереробному заводі пролунали вибухи та зайнялася пожежа 13 березня 2024, 09:00
"Тепер розумію, чому до великої війни ніхто в "тверезому стані" не заходив у ВПК". Співвласник AeroDrone Дмитро Шимків 13 березня 2024, 08:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті