WhatsApp тестує нову функцію для Android

Месенджер WhatsApp тестує платформу обміну миттєвими повідомленнями для Android, яка дозволяє користувачам легко ділитися файлами з людьми поблизу без необхідності вводити номер телефону.

Про це повідомляє видання The Peninsula.

Так, користувачі зможуть ділитися файлами через додаток, відкривши спеціальне вікно для обміну файлами, яке відображає людей, які знаходяться поблизу. Він також містить параметри керування видимістю облікового запису для інших під час використання тієї ж функції.

WhatsApp підкреслив, що користувачі повинні самостійно відкрити вікно обміну файлами, а відправник вибере одержувача зі списку осіб, які знаходяться поблизу. Потім одержувач повинен перемістити свій телефон, щоб побачити запит на обмін файлами та схвалити його.

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Що стосується конфіденційності, процес передачі файлів буде безпечним, оскільки він захищений наскрізним шифруванням для захисту файлів і особистих даних.

Також у WhatsApp зазначили, що номери телефонів будуть приховані під час передачі файлів за допомогою цієї функції та не будуть видимі особам, не зареєстрованим у списку контактів.

Економічна правда

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