Італія веде перемовини з китайською Chery про запуск заводу з виробництва авто - Reuters

Уряд Італії веде перемовини з китайським автовиробником Chery Auto в рамках зусиль із залучення ще одного великого автовиробника в країну на додаток до Stellantis та збільшення національного виробництва автомобілів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Італія хоче наростити національне виробництво автомобілів до 1,3 мільйона одиниць на рік з рівня нижче 800 тисяч у 2023 році та вже веде переговори зі Stellantis, єдиним великим автовиробником країни, щодо збільшення виробництва групи до одного мільйона одиниць на рік до кінця десятиліття.

Загалом останній раз у країні виробляли мільйон авто на рік у 2017 році.

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Міністр промисловості Адольфо Урсо заявив, що Італія хоче, щоб другий виробник додав близько 300 тис автомобілів до національного виробництва.

У разі успіху переговорів Chery стане одним з перших китайських автовиробників з європейською виробничою присутністю, що посилить конкуренцію з місцевими виробниками традиційних автомобілів, особливо в сегменті електромобілів.

Урсо також заявив, що минулого місяця Італія провела переговори з Tesla та з трьома невідомими китайськими автовиробниками, представники яких відвідали Італію минулого року, щоб оцінити потенційні інвестиційні можливості.

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Одне з двох джерел сказало, що Chery на даний момент є тим варіантом, на який Рим "робить ставку найбільше".

Представник міністерства промисловості Італії відмовився від коментарів.

Керуючий директор Chery Europe Йохен Туетінг сказав Reuters, що китайський автовиробник очікує, що продажі в Європі будуть достатньо високими, щоб підтримувати місцевий складальний завод.

"Ми вивчаємо різні можливості по всій Європі, щоб знайти потенційну організацію місцевого виробництва в майбутньому. Зараз ми ведемо обговорення в кількох місцях по всій Європі", — сказав Туетінг.

Джерело в галузі повідомило, що Chery розглядає або реконструкцію існуючого заводу, або будівництво нового в Італії, але також оцінює інші варіанти в Європі, включаючи колишній завод Nissan у Барселоні.

Нагадуємо:

У 2023 році продажі китайських автомобілів в Росії, схоже, досягли піку, оскільки внутрішнє виробництво відновлюється після відходу західних автовиробників, але недавнє зростання на ринку може зупинитися, оскільки високі витрати на імпорт і процентні ставки починають "кусатися".