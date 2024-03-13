На Черкащині арештували гелікоптери та літаки підприємців з Криму, які фінансують РФ

За клопотанням прокурорів Черкаської області суд арештував 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зокрема, було арештовано 4 гелікоптери Мі-2 (МіІ-2) та 2 літаки АН-2 (Antonov-2).

У лютому дев’ятьом українським підприємцям, зареєстрованим у Криму, повідомили про підозру. Вони займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

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У рамках кримінальної справи встановили, що у власності компанії, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває ряд об’єктів рухомого майна.

"З метою блокування рухомих активів та запобігання їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна за клопотанням прокурора накладено арешт на гелікоптери та літаки, що належать товариству. Також арештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн грн", – зазначили в ОГП.

Слідство встановило, що після анексії півострова Росією ці підприємства переоформили відповідно до вимог російського законодавства. Наразі вони провадять свою господарську діяльність з РФ і сплачують податки, фінансуючи країну-агресора.

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Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд за матеріалами Служби безпеки конфіскував активи російського оборонного підприємства ПАТ "Роствертол" на майже 5,5 мільйона доларів.