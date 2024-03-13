Ракета японської компанії Space One вибухнула через кілька секунд після запуску

Reuters

Твердопаливна ракета Kairos японської компанії Space One вибухнула всього через кілька секунд після першого запуску. Space One планувала стати першою японською компанією, яка вивела супутник на орбіту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"18-метрова ракета вибухнула за п'ять секунд після зльоту, залишивши після себе велику хмару диму, вогонь, уламки ракети та бризки пожежної води біля стартового майданчика", - пише агентство.

Президент компанії Масаказу Тойода заявив, що ракета припинила політ, оскільки було ухвалено рішення про складність виконання місії.

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Space One не уточнила, що спричинило самознищення після запалення двигуна першого ступеня, або коли компанія здійснить наступний запуск Kairos. Вони лише пообіцяли провести розслідування вибуху.

Компанія повідомила, що запуск є високоавтоматизованим, потребуючи лише близько десятка наземного персоналу, і що ракета самознищується, коли виявляє помилки у траєкторії польоту, швидкості або системі управління, які можуть призвести до аварії, що поставить під загрозу людей на землі.

"Ми не використовуємо слово "невдача", тому що кожне випробування дає нам нові дані та досвід для наступного виклику", - сказав Тойода на прес-конференції.

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За словами губернатора префектури Вакаяма Шухея Кішімото, поблизу стартового майданчика не було постраждалих, а пожежу ліквідовано.

Нагадаємо:

Запланований запуск першого в Японії приватного космічного апарату компанії Space One був скасований у суботу 9 березня через корабель, який увійшов у небезпечну зону нижче за дальністю польоту.