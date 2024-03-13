У 2023 році з боржників стягнули рекордну суму за останні 5 років, але лише 6% від усіх боргів

Торік виконавчі служби стягнули понад 25 мільярдів гривень боргів - показник став рекордним за останні 5 років.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Державною виконавчою службою та приватними виконавцями у 2023 році було виконано майже 2 млн виконавчих документів.

"Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч сягла 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 рази. Загалом, це найбільша сума за останні 5 років", – зазначають аналітики.

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Показник кількості виконавчих проваджень, які реалізуються, є доволі високим та становить майже 60%.

Водночас суми стягнень маленькі — лише 6% від загальної суми, яку повинні були отримати від боржників. Загалом лише 6 копійок з кожної гривні боргу було стягнуто у 2023 році. У 2022 році ця сума становила 5 копійок з кожної гривні.

опендатабот

"Судове стягнення боргів значно покращилось завдяки появі інституту приватних виконавців та автоматичному блокуванню рахунків. Проте ситуація ускладнюється стрімким зростанням кількості боржників через війну та недостатнім інформуванням по штрафах за порушення ПДР, які наразі складають майже 20% від усіх боргів в країні", - пояснив керівник Опендатаботу Олексій Іванкін.

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Нагадуємо:

Майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксували в Україні на початок грудня 2023 року.