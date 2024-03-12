В Естонії починають карати за авто з номерами РФ: загрожує штраф 400 євро

Естонія вимагає від власників автомобілів з російськими номерами перереєструвати транспортний засіб не пізніше середи, 13 березня, інакше їм загрожує штраф у розмірі до 400 євро.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

Вимога перереєстрації є наслідком заборони на в'їзд до Естонії автомобілів з російськими номерами, яка набула чинності 13 вересня минулого року з шестимісячним перехідним періодом.

"Співробітники поліції будуть стежити за автомобілями з російськими номерами під час перевірок дорожнього руху, а відмова від перереєстрації є правопорушенням, яке карається штрафом до 100 штрафних одиниць або 400 євро", - заявив представник Департаменту поліції та погранохорони Андрес Кірсінг.

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Він пояснив, що відсутність реєстрації є порушенням статті 203 Закону про дорожній рух, яка стосується керування транспортним засобом або позашляховиком, який не зареєстрований або не перереєстрований.

Згідно з даними Департаменту транспорту, минулого року в дорожньому реєстрі Естонії вперше було зареєстровано 83 транспортних засоби російського походження. За перші два місяці цього року в Естонії було зареєстровано ще 13 транспортних засобів з російськими номерами.

Найбільша кількість перереєстрацій - 14 - відбулася в червні, тоді як у січні в Естонії було зареєстровано 12 транспортних засобів з Росії, а в лютому і травні - по 10. У липні та серпні в Естонії було зареєстровано лише п'ять автомобілів російського походження.

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Найбільша кількість зареєстрованих минулого року російських транспортних засобів - вісім - були автомобілями, виготовленими в 2014 і 2015 роках, три - 2023 року випуску, але було також десять автомобілів, виготовлених до 1981 року.

Серед марок автомобілів було десять Mercedes-Benz, сім BMW, по п'ять Volvo і ВАЗ, по чотири Ford і ГАЗ.

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Автомобілі з російськими реєстраційними номерами мають бути вивезені з Фінляндії до 16 березня.

Економічна правда