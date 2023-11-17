Французький машинобудівний гігант Alstom вийде з РФ до кінця 2023 року
П'ятниця, 17 листопада 2023, 20:31
Французька машинобудівна компанія Alstom планує до кінця 2023 року продати свою частку у 20% у в російському виробнику вагонів Трансмашхолдингу (ТМХ).
Про це повідомляє російський "Интерфакс".
За словами гендиректора ТМХ Кирила Липи, до кінця року французький концерн має вийти зі складу акціонерів компанії продавши 20% своїх акцій.
Решта 80% акцій головної компанії ТМХ, Transmashholding Limited, належать російським акціонерам, включно з самим Липою.
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Нагадаємо:
Французька машинобудівна компанія Alstom, що займається виробництвом залізничних складів та транспортних систем, оголосила про зупинення поставок до Росії.
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