Французький машинобудівний гігант Alstom вийде з РФ до кінця 2023 року

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Французька машинобудівна компанія Alstom планує до кінця 2023 року продати свою частку у 20% у в російському виробнику вагонів Трансмашхолдингу (ТМХ).

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

За словами гендиректора ТМХ Кирила Липи, до кінця року французький концерн має вийти зі складу акціонерів компанії продавши 20% своїх акцій.

Решта 80% акцій головної компанії ТМХ, Transmashholding Limited, належать російським акціонерам, включно з самим Липою.

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Нагадаємо:

Французька машинобудівна компанія Alstom, що займається виробництвом залізничних складів та транспортних систем, оголосила про зупинення поставок до Росії.