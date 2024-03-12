Торік розмінували понад 300 тисяч гектарів сільгоспземель: вони додадуться до посівних площ

Минулого року на деокупованих територіях Херсонщини та Харківщини було обстежено та розміновано близько 330 тис. гектарів сільськогосподарських земель, які цьогоріч будуть включені до загальних посівних площ.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформації і цифровізації Денис Башлик у коментарі "Укрінформ".

"Минулого року обстежили та розмінували 330 тис. гектарів. Це здебільшого Херсонщина та Харківщина", - сказав Башлик.

Він зазначив, що розміновані сільськогосподарські землі цьогоріч додадуться до загальних посівних площ, але загалом вони залишаться приблизно такими ж, як і минулого року.

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