Попит на автобуси у лютому збільшився на чверть
Вівторок, 12 березня 2024, 12:35 -
У лютому український автопарк поповнили 180 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це майже на чверть більше, ніж торік та на 6% більше за показник попереднього місяця.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.
У частині нових автотранспортних засобів найчастіше минулого місяця вперше реєстрували:
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- Ataman- 40 од.;
- Etalon- 30 од.;
- Citroen- 10 од.
Серед вживаних:
- Mercedes-Benz - 27 од.;
- Van Hool - 17 од.;
- Volvo - 6 од.
Нагадаємо:
У січні 2024 року український автопарк поповнили 119 нових автобусів (вкл. мікроавтобуси) - це на 50% менше, ніж у січні 2023-го.
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