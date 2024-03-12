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Попит на автобуси у лютому збільшився на чверть

Вівторок, 12 березня 2024, 12:35 - Артур Крижний

У лютому український автопарк поповнили 180 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це майже на чверть більше, ніж торік та на 6% більше за показник попереднього місяця.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.

У частині нових автотранспортних засобів найчастіше минулого місяця вперше реєстрували:

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  • Ataman- 40 од.;
  • Etalon- 30 од.;
  • Citroen- 10 од.

Серед вживаних:

  • Mercedes-Benz - 27 од.;
  • Van Hool - 17 од.;
  • Volvo - 6 од.

Нагадаємо:

У січні 2024 року український автопарк поповнили 119 нових автобусів (вкл. мікроавтобуси) - це на 50% менше, ніж у січні 2023-го.

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Укравтопром авто попит
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Економічна правда
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