Новий голова НАЗК хоче унормувати процес поповнення списку "спонсорів війни"

Новий голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик заявив, що процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування.

Про це він сказав під час конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у Києві, пише liga.net.

"Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес - це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і в подальшому це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень", - заявив Павлущик.

Зазначається, що НАЗК уже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами - Угорщиною (через OTP Bank), Австрію (Raiffeisen Bank), Китаєм і Грецією.

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Міністр юстиції Денис Малюська минулого тижня заявив, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.

Востаннє список "спонсорів війни" НАЗК поповнювало 15 лютого, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.

Економічна правда

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