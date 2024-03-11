Отримати українське посвідчення водія стало можливо ще в 5 країнах Європи

Міжнародна доставка посвідчення водія з 11 березня стала доступна ще в 5 країнах - Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг", - зазначив міністр.

Оформити заявку на доставку можна через Кабінет водія, в ньому авторизуватись та виконати такі дії:

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вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

На сьогодні громадяни України обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

МВС

Нагадуємо:

У лютому міжнародну доставку посвідчень водія запустили у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.

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