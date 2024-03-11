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Частка гібридних авто на українському ринку зросла на половину

Понеділок, 11 березня 2024, 11:52 - Анастасія Жарикова

У лютому в Україні зареєстрували 1,5 тисячі гібридних легкових автомобілів.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників "Укравтопром".

Асоціація вказує, що показник лютого став на 54% більшим, ніж у лютому 2023 року. Частка нових авто в цій кількості становила 51%.

В сегменті нових легкових авто лідерами ринку гібридів стали TOYOTA RAV-4 (118 од.), TOYOTA Camry (85 од.) та NISSAN Qashqai (56 шт.)

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В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими у першу трійку увійшли: 

  • FORD Fusion US (65 шт.);
  • TOYOTA Prius (52 шт.);
  • TOYOTA RAV-4 (42 шт.).

Нагадуємо:

За лютий авто, обладнані двигунами внутрішнього згоряння, охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4% менше, ніж торік. Натомість частка електромобілів збільшилася.

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авто Укравтопром
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Економічна правда
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