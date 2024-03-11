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Біткойн досяг нового історичного рекорду 

Понеділок, 11 березня 2024, 11:06 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Біткойн 11 березня сягнув нового рекорду у понад 70 400 доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство вказує, що сплеск найбільшої криптовалюти не показав жодних ознак уповільнення.

Згідно з даними LSEG, на початку європейських торгів він піднявся до 70 488,50 доларів. 

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Криптовалюта підвищилася завдяки потоку готівки в нові спотові біржові фонди біткойнів, а також сподіванням, що Федеральна резервна система скоро знизить процентні ставки.

Нагадуємо:

8 березня біткойн ненадовго піднявся до рекордного рівня, перевищивши 70 тис дол, оскільки попит інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США досі зростає.

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Економічна правда
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