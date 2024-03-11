Без продовження угоди про транспортний безвіз з ЄС Україні буде важко вижити – Кубраков

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Без продовження дії угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень з ЄС, яка має закінчитись у кінці червня 2024 року, Україна зазнає значних економічних втрат.

Про це заявив віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю РБК-Україна.

За його словами, транспортний безвіз з ЄС буде продовжено, як це трапились у червні 2023 року. Продовження транспортного безвізу дозволить зберегти скасування необхідності отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

"Без цього нам буде складно вижити. Я думаю, всі це прекрасно розуміють. Нагадаю, що в України підписана угода про лібералізацію саме з ЄС, а не з окремими країнами. І хоча ми чуємо інколи дискусії про повернення до дозвільної системи, але на це ніхто не піде – ані Україна, ані Європейський Союз", – зазначив Кубраков.

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Раніше Єврокомісія також запропонувала зміни до цієї угоди, а саме:

зробити обов'язковою наявність документів про те, що транспортний оператор належним чином уповноважений на здійснення міжнародних перевезень, і що ці перевезення здійснюється відповідно до Угоди;

зробити обов'язковим наявність конкретних документів, що засвідчують, що перевезення безпосередньо пов'язане з транзитною або двосторонньою операцією, як це вимагається згідно з Угодою;

посилити дотримання операторами автомобільних перевезень зобов'язань, пов'язаних із боротьбою з шахрайством або підробкою документів водія та правопорушень, пов'язаних із безпекою дорожнього руху (такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії);

додати новий запобіжний пункт: якщо національний ринок автомобільних перевезень в певній географічній зоні бачить серйозні порушення, які можуть бути пов'язані з Угодою, її дія може бути призупинена в цій географічній зоні.

Нагадаємо:

Україна та Європейський Союз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень до 30 червня 2024 року

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