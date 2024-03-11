Україна через війну стала найбільшим імпортером зброї в Європі – SIPRI

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У період з 2019-2023 років Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі, натомість російський експорт озброєнь за аналогічний період скоротився на 53%.

Про це повідомляє DW.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) у період з 2019-2023 роках Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї і четвертим за величиною у світі. З лютого 2022 року щонайменше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу

"Частка країни в глобальному імпорті зброї становила 4,9% порівняно з 0,1% у 2014-2018 роках. При цьому загальне зростання військового імпорту щодо цього періоду становило рекордні 6633%. Основними постачальниками озброєнь Києву стали США (39%), Німеччина і Польща, відповідно 14% і 13%", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, США досі залишаються найбільшим експортером озброєнь у світі. За останні роки збільшили даний вид експорту на 17%. Загалом США постачали зброю до 107 держав світу, що більше, ніж за всі попередні періоди.

Натомість РФ поступилась другою позицією Франції, чий експорт озброєнь зріс на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла до 11%. Видання пояснює, що такий стрімкий ріст показників був зумовлений в основному постачання бойових літаків до Індії, Катару та Єгипту.

Росія у рейтингу перемістилася на третій рядок. За 2019-2023 роки експорт озброєнь із РФ скоротився майже вдвічі - на 53%. У загальносвітових поставках частка Росії скоротилася на 10% і зрівнялася із французькою.

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Нагадаємо:

У 2022 році Україна стала третім у світі імпортером зброї, це стало можливим завдяки військовій допомозі США та країн ЄС.

Економічна правда.