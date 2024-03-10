Aramco збільшила виплати до 31 млрд доларів у бюджет Саудівської Аравії

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Державна нафтова компанія Armaco збільшила виплати до державного бюджету до 31 мільярда доларів, попри падіння цін на енергоносії та зниження видобутку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загальна сума виплат у розмірі близько $31 млрд, яка включає спеціальний компонент, за четвертий квартал зросла навіть попри те, що зниження видобутку нафти призвело до падіння чистого прибутку на 25% порівняно з минулим роком. Aramco повідомила, що загальна сума виплат інвесторам та уряду Саудівської Аравії цього року буде вищою, ніж у 2023 році.

Найбільший у світі експортер сирої нафти забезпечує значну частину доходів уряду Саудівської Аравії через щедрі дивіденди. Виплати стають дедалі важливішими, оскільки наслідний принц Мухаммед бін Салман реалізує дорогі проєкти, такі як футуристичний проєкт Neom, купівля відомих футболістів і ставок у спортивних лігах, водночас прагнучи диверсифікувати економіку від нафти.

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Вищі дивіденди також пов'язані з тим, що уряд Саудівської Аравії відроджує плани подальшого розміщення акцій Aramco цього року. Під час IPO компанії у 2019 році глобальні інвестори не погодилися з оціночними очікуваннями королівства та низькою дохідністю порівняно з аналогічними компаніями галузі.

Потенційні інвестори будуть стежити за дефіцитом державного бюджету. Уряд Саудівської Аравії прогнозує дефіцит щороку до 2026 року, що змушує його відкласти до 2030 року деякі проєкти, які він розпочав у рамках свого плану економічної трансформації.

Минулого місяця він також наказав Aramco припинити розширення виробничих потужностей, щоб вивільнити кошти для інших сфер.

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Нагадаємо:

Уряд Саудівської Аравії наказав державній нафтовій компанії Aramco зупинити план розширення нафтових потужностей через плани щодо енергетичного переходу.