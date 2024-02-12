В Саудівській Аравії зменшують темпи розширення нафтових потужностей

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Уряд Саудівської Аравії наказав державній нафтовій компанії Aramco зупинити план розширення нафтових потужностей через плани щодо енергетичного переходу.

Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що ми відклали цю інвестицію просто тому, що ми переходимо", - сказав принц Абдулазіз бін Салман на конференції з нафтових технологій IPTC в Дхарані.

Представники влади зазначають, що Aramco має безліч інших інвестицій у нафту, газ, нафтохімію та відновлювані джерела енергії.

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Саудівська Аравія заявила, що має на меті досягти нульового рівня викидів до 2060 року, а Aramco заявляє, що хоче досягти нульового рівня викидів від власної діяльності до 2050 року.

Згідно з домовленостями між Організацією країн-експортерів нафти та союзниками на чолі з Росією (ОПЕК+), видобуток нафти в Саудівській Аравії приблизно на 3 мільйони барелів на добу нижчий за максимальну стійку потужність у 12 мільйонів барелів на добу, що робить країну найбільшим у світі власником резервних потужностей.

Принц Абдулазіз заявив, що королівство має "величезну подушку" запасних нафтових потужностей на випадок серйозних перебоїв у світовому постачанні, спричинених конфліктами або стихійними лихами.

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Генеральний директор Aramco Амін Нассер, виступаючи на тому ж заході, заявив, що очікує зростання попиту на нафту до 104 млн барелів на добу цього року і до 105 млн барелів на добу у 2025 році.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали на початку торгів 12 лютого після того, як Ізраїль заявив, що завершив серію ударів по південній частині Гази, що зменшує занепокоєння щодо поставок з Близького Сходу.

У січні Саудівська Аравія повідомила, що вона знизить ключові ціни на нафту для покупців у всіх регіонах, включаючи свій основний азійський ринок, на тлі тривалої слабкості ринку.